Höhepunkt im Milliardenprozess – Mastermind oder Opfer? Wirecard-Chef spricht erstmals vor Gericht Bisher schwieg er: Markus Braun, ehemaliger Denker und Macher hinter dem deutschen Finanzwunder Wirecard. Jetzt spricht er – und weist alle Schuld von sich. Johannes Bauer , Stephan Radomsky

Zentrale Figur in einem gigantischen Betrugsfall: Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun vor Gericht. Foto: Angelika Warmuth (Keystone)

Äusserlich ist alles wie immer bei Markus Braun: dunkler Anzug, dunkler Rolli, randlose Brille. Trotzdem ist an diesem Montag alles anders im Wirecard-Prozess. Denn heute spricht Braun, der frühere Boss des Skandalkonzerns, zum ersten Mal seit dem Untergang ausführlich in der Öffentlichkeit. Und gleich ganz zu Anfang macht er klar, wer nicht schuld sei am milliardenschweren Zusammenbruch: er.