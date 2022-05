Spitex Region Interlaken – Massvoll weiter gewachsen Die Nachfrage nach den Pflege- und Zusatzleistungen der Spitex Region Interlaken hat im letzten Jahr erneut zugenommen. Sibylle Hunziker

Die Betreuungsaufgaben, welche die Spitex leistet, sind vielfältig, wie dieses Archivfoto zeigt. Foto: Patric Spahni

«Durchschnittlich betreute die Spitex Region Interlaken im letzten Jahr 450 Klienten pro Monat», berichtete Geschäftsleiter Urs Kernen an der Hauptversammlung des Spitex-Vereins am Donnerstag in Interlaken. Insgesamt leistete die Spitex Region Interlaken im letzten Jahr 96‘129 Einsätze vor Ort – 2,3 Prozent mehr als 2020. Zugenommen hat die Nachfrage bei allen Pflege- und Zusatzleistungen. «Allerdings war das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr moderat und deshalb auch besser zu verkraften», erklärte Kernen.

Sorge tragen zu Personal