Corona-Debatte in Roggwil – Massnahmenkritischer Schulleiter geht im Sommer Anfang Dezember äusserte sich Olivier Grossenbacher kritisch über die Corona-Anordnungen. Nun haben seine Worte Folgen: Er wird die Schule Roggwil verlassen. Tobias Granwehr

Die Schule Roggwil wird auf das nächste Schuljahr hin eine neue Leiterin oder einen neuen Leiter erhalten. Hier das Primarschulhaus an der Dorfstrasse. Foto: Beat Mathys

Seine E-Mail sorgte Anfang Dezember für Aufsehen: Olivier Grossenbacher, Schulleiter von Roggwil, kritisierte in einem Schreiben an die Eltern die Corona-Massnahmen. Er kündigte an, die behördlich verordneten Vorschriften zur Eindämmung des Virus nur noch bis Ende Januar einhalten zu wollen.

Grossenbacher bezeichnete in seinem Schreiben die Maskenpflicht als «schikanöse Massnahme» und äusserte sich auch kritisch zum Impfdruck, der aufgebaut werde. «Gerade bei den Kindern.» Es sei ihm ein persönliches Anliegen, als Schulleiter Stellung zu beziehen, denn als Privatmann werde er nicht gehört.