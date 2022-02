Nach kanadischem Vorbild – Massnahmen­­kritiker wollen Bern mit Fahrzeug-Konvoi blockieren Fahrzeuge aus der ganzen Schweiz sollen am Montagnachmittag in die Bundesstadt einfahren und die Strassen versperren.

Lastwagen-Protest in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Foto: Keystone

Geht es nach einer Gruppe von Massnahmen­kritikern, wird die Bundesstadt am Montagnachmittag blockiert. In der Telegram-Gruppe «Convoy Switzerland», die etwas mehr als tausend Follower hat, wird zu Fahrzeug-Konvois nach Bern aufgerufen. Autos, Lastwagen aber auch etwa Traktoren oder Velos aus der ganzen Schweiz sollen um 16 Uhr in Bern eintreffen und die Strassen versperren.

Ihr Ziel ist der Bundesplatz. Dort haben sie im Sinn zu bleiben – und zwar für fast eine Woche: Am 14. Februar wollen sich Konvois aus ganz Europa erneut in Brüssel zu Protesten treffen.

Die Forderungen der Gruppierung sind altbekannt: Sofortige Abschaffung der Corona-Massnahmen, Aufhebung des Zertifikats und des «unrechtmässigen, ungerechtfertigten Notstands». Man wolle dabei friedlich bleiben, betonen die Organisatoren auf Telegram.

Die Idee zu dieser Form des Protestes dürfte aus Kanada stammen. Dort blockieren mehr als hundert Lastwagenfahrer seit über einer Woche den Regierungsbezirk in der Hauptstadt Ottawa. Die kanadische Polizei ist überfordert. Deren Chef gibt an, dass für eine Räumung zehntausende Einsatzkräfte nötig wären.

Die Kantonspolizei Bern hat Kenntnis vom Aufruf, wie es auf Anfrage heisst. Man werde die Lage beobachten und gegebenenfalls eingreifen.

Die geplante Kundgebung ist das nächste Kapitel in einer Reihe von Protesten, die in der Bundesstadt seit Monaten stattfinden. Zuletzt sorgte die Demonstration vom 22. Januar für Aufsehen, als sich eine Gruppe Rechtsextremer an die Spitze des Demozuges setzte. Auch am vergangenen Samstag hatten rund 150 Massnahmengegner in Bern protestiert. Dabei war es war es zu einem kurzen Handgemenge mit einer antifaschistischen Gegendemo gekommen.

ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.