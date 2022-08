Nach der Corona-Pandemie – Massnahmen-Gegner träumen von einer Parallel-Welt Ein Vereins-Netzwerk plant eine alternative Gesellschaft mit eigenen Schulen und neuer Medizin. Esoterik-Expertinnen warnen. Hans Brandt

Demonstration gegen die Corona-Massnahmen in Rapperswil. Foto: Taddeo Cerletti

Gemeinsam Brot backen, Kräuter sammeln, einen Garten pflegen – die Aktivitäten, welche die Vereine Graswurzle und Urig anbieten, hören sich unverfänglich, geradezu harmlos an. Aber dahinter steckt ein Netzwerk von Ortsgruppen in der ganzen Deutschschweiz, das umstrittene Theorien verbreitet und eine Alternative zum Staat errichten will. Ein «neues Paradies auf Erden», wie es in einem Urig-Video heisst. Oder wie es Prisca Würgler, Mitbegründerin von Graswurzle, formuliert: «Ein Versuch, parallele Strukturen aufzubauen.»