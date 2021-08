Am Guisanplatz in Biel – Massenschlägerei mit mehreren Dutzend Beteiligten

Kurioser Vorfall in Biel: Als die Polizei am Samstagabend wegen einer Auseinandersetzung auf dem Bieler Guisanplatz ausrückt, wollen sich 29 beteiligte Personen in einem Reisecar davon machen.