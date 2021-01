Nach Skiferien in Wengen – Massenquarantäne an der Schule in Bremgarten Bei zwei Schulkindern ist die britische Virusmutation nachgewiesen worden. 135 Kinder und 8 Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne. Cedric Fröhlich UPDATE FOLGT

Das Unterstufenschulhaus an der Kalchackerstrasse in Bremgarten. Foto: Manu Friederich

Zwei Schulkinder aus Bremgarten haben sich – anscheinend in den Skiferien in Wengen – mit der Coronavirus-Variante aus Grossbritannien angesteckt. Die Schule teilte dies den Familien der betroffenen Klassen am Freitagabend mit. In der Folge wurden 90 Schülerinnen und Schüler des Unterstufenschulhauses an der Kalchackerstrasse sowie 8 Lehrpersonen in die Quarantäne geschickt. Gemäss dem Bremgarter Gemeindepräsidenten Andreas Schwab sind sämtliche Klassen der Unterstufe, von der 1. bis zur 4. Klasse, betroffen.

Die grosse Zahl der Anordnungen hängt mit den verschärften Quarantänebestimmungen zusammen. Bei Ansteckungen mit der Virusvariante B1.1.7 wird das Contact-Tracing ausgeweitet: In Quarantäne müssen nicht nur jene, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, sondern auch die engen Kontakte dieser Kontakte. Im Bremgarter Fall betrifft das primär die Eltern und Geschwister der Schülerinnen und Schüler.