Theater mit Tiefgang – Massenpsychose auf der Bühne Lyssach Die Bühne Lyssach präsentiert aktuell das Theaterstück «Knock oder der Triumph der Medizin». Ob dieser Triumph wirklich einer ist, bleibt dem Zuschauer überlassen. Livia Bieri

Doktor Knock hat auf der Bühne Lyssach den Wahnsinn in den Augen. Foto: Michael Meier

Alle zwei Jahre zeigt der Verein Die Bühne Lyssach ein Theater in der Mehrzweckanlage in Lyssach. In diesem Jahr inszenierte die Berner Regisseurin Davina Siegenthaler Hugi das Stück «Knock oder der Triumph der Medizin». Verfasst wurde es vor 100 Jahren vom französischen Schriftsteller Jules Romains.