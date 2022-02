Trotz hoher Fallzahlen – Maskenpflicht an den Berner Schulen fällt Der Kanton Bern hebt mehrere Massnahmen an Berner Schulen auf. Der Bildungsverband atmet auf. Mehrere Schulen wollen jedoch weiterhin auf Massentests setzen. Carlo Senn

Bald heisst es nicht mehr Maske richten wie bei diesem Erstklässler an der Schule Blindenmoos in Schliern Köniz. Foto: Adrian Moser

Mit grossen Schritten nähert sich der Kanton Bern der Normalität. In den nächsten Wochen kommt es auch zu zahlreichen Lockerungen in den Schulen. So schafft der Kanton Bern das Ausbruchstesten – das Testen bei Corona-Fällen in Klassen – komplett ab. Gibt es Fälle in einer Klasse, müssen die Kinder nicht mehr in Quarantäne. Neu sind die Eltern selbst dafür verantwortlich, ihre Kinder bei Corona-Verdacht zu testen. Eine Pflicht besteht allerdings nicht.