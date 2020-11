Loubegaffer – Maskengraben erreicht den Stadtberner Wahlkampf Auf dem Berner Hausberg drehte Reto Nause eine Runde mit dem Kinderzug. In Bümpliz war Thomas Fuchs Hahn im Korb. Beides war nicht coronakonform. Das sind die Neuigkeiten ins Berns Lauben. Die Loubegaffer

Die Gemeinderatskandidierenden sind in Berns Gassen auf Wahlkampf-Tour. Doch das ist ein hartes Geschäft. Die Loubegaffer fragen sich, wie sehr die stets gehetzten Passanten es schätzen, wenn maskierte Politiker sie ansprechen. Doch Maskentragen ist mittlerweile auch in der Schweiz ein politisches Statement. Am RGM-Quartett Michael Aebersold (SP), Franziska Teuscher (GB), Marieke Kruit (SP) und Alec von Graffenried (GFL) können sich nicht nur Corona-Ignoranten ein Vorbild nehmen, drei treten in schwarzer, Teuscher in grasgrüner Maske an.

Ein anderes Bild zeigte sich bei der SVP: Thomas Fuchs sagte im Vorfeld des Kampagnen-Schlussspurts, dass er keinen Stand aufbauen werde, sondern seiner potenziellen Wählerschaft Feuerzeug, Agenda und Lebkuchen mit seinem Konterfei darauf verteilt. Dennoch war er am Samstag unterwegs, mit der Unterstützung von drei Damen. Seine Frauenquote wollen die Loubegaffer an dieser Stelle loben, Schelte gibt es dennoch: Er wohnt wohl kaum mit ihnen unter einem Dach. Deshalb hätte er laut BAG das Foto entweder mit Abstand oder mit Maske machen sollen. Bleibt zu hoffen, dass Fuchs nicht zum Bümplizer Superspreader werden wird.

Einen ähnlichen Fauxpas leistete sich Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) auf dem Gurten. Nach dem Live-Konzert der Magic Five. Das liess beim Musik-Liebhaber Nause Gefühle wie an einer kleinen Version des Gurtenfestivals aufkommen. Coronakonform war zwar das Konzert, das aus dem Pavillon gestreamt wurde. Im Nachgang setzte sich der Gemeinderatskandidat Nause mit den Musikern Mario Capitanio, Bruno Dietrich und Peter Enderli auf den Kinderzug. Um den Sicherheitsabstand zwischen den Leuten und ums Tragen einer Maske foutierte sich der Mittepolitiker.

Die Spannung für die Wahlen steigt bei den Loubegaffern an, sei es für diejenige von heute Nacht in den USA oder diejenigen in der Stadt Bern am 29. November. Klar ist, dass bei einigen der Alltag anders aussehen wird. Bei den letzten Wahlen vor vier Jahren liess sich auch Bernd Schildger für die SVP aufstellen. Der laut seinen Angaben politischste Tierparkdirektor Europas ging sang- und klanglos unter. Er befindet sich derzeit im Tierpark Dählhölzli in der letzten Runde und wird per Ende 2021 pensioniert. Nun ist das Stelleninserat publiziert.

Eines können die Loubegaffer schon jetzt garantieren: Die Neubesetzung der Direktorin oder des Direktors wird in Sachen Frisuren nicht ganz so ausgefallen sein. Schildger ist bekannt dafür, bei jeder Neueinweihung seine Haarfarbe anzupassen. Manche nennen die Eigenschaft mutig, andere nennen es verschroben. Die Loubegaffer finden, dass Bern Farbe guttut. Nicht nur rot oder grün.