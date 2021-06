Corona-Regeln am Arbeitsplatz – Masken auf oder doch nicht – was gilt jetzt im Büro? Nachdem der Bundesrat letzte Woche grosszügige Lockerungen beschlossen hat, dürfen ab heute viele wieder ins Büro. Was jetzt am Arbeitsplatz beachtet werden muss. Lisa Füllemann

Der Bundesrat hat vergangene Woche neue Corona-Lockerungen verkündet, die seit dem Wochenende in Kraft getreten sind. Die Öffnungsschritte betreffen auch die Arbeitswelt: So fallen die Testpflicht und die Maskenpflicht am Arbeitsplatz weg. Auch die Homeoffice-Pflicht ist aufgehoben und wurde in eine Empfehlung umgewandelt – ab heute dürften somit viele wieder zurück ins Büro. Doch was gilt jetzt am Arbeitsplatz genau? Eine Übersicht.

Darf man die Maske nun im Büro ablegen?

Ja, die allgemeine Maskenpflicht ist aufgehoben. Da es jedoch die Pflicht des Arbeitgebers ist, die Arbeitnehmenden zu schützen, liegt es laut dem Bundesrat an ihm, zu entscheiden, wo und wann das Tragen einer Maske angebracht ist. In Büros darf somit auf Masken verzichtet werden, wenn es der Arbeitgeber erlaubt.

Was sagt das Gesetz zum Homeoffice Infos einblenden Grundsätzlich hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmenden mit den Geräten und dem Material auszurüsten, die diese zur Arbeit benötigen. Stellen im Einverständnis mit dem Arbeitgeber die Arbeitnehmenden selbst Geräte oder Material für die Ausführung der Arbeit zur Verfügung, so sind sie dafür angemessen zu entschädigen. Das Obligationenrecht lässt es zu, dass die Vertragsparteien eine davon abweichende Regelung vereinbaren. Das schreibt das Seco in einer Broschüre zum Homeoffice. Muss sich der Arbeitgeber an Kosten wie Strom, Wasser und Heizung beteiligen, die während des Homeoffice anfallen? Der Arbeitgeberverband sieht in seinem Leitfaden vor, dass praktisch sämtliche Kosten von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tragen sind. Die Ausnahme sind Kosten, die im direkten Zusammenhang mit der Arbeit entstehen und per Beleg nachweisbar sind, zum Beispiel Spesen für Portokosten, Auslagen für Druckerpatronen oder Papier. Diese muss der Arbeitgeber bezahlen, da diese notwendig sind, um die Arbeitsleistung zu erbringen. Kann der Arbeitsplatz zu Hause von den Steuern abgezogen werden? Sofern das Homeoffice nur vorübergehend ist, ist dies nicht möglich. Wer für ein privates Arbeitszimmer einen Anteil für Miete und Büroauslagen von den Steuern abziehen will, muss strenge Voraussetzungen erfüllen (weitere Informationen finden sich beispielsweise in einer Übersicht der Axa-Versicherung).

Und was, wenn die Abstände nicht gewährleistet werden können?

Die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit gelten weiterhin, so muss der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Wo dieser Abstand nicht möglich ist, soll weiterhin eine Maske getragen werden.

Spezielle Regelungen für öffentlich zugängliche Räume

Nicht aufgehoben ist die Maskenpflicht laut dem Seco in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einrichtungen und Betrieben, dort muss weiterhin jede Person grundsätzlich eine Gesichtsmaske tragen. Spezielle Schutzmassnahmen gelten zudem weiterhin für besonders gefährdete Personen. Dazu gehören ungeimpfte schwangere Frauen sowie Personen mit einer Erkrankung oder einer genetischen Anomalie, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier muss der Arbeitgeber unter Absprache mit den gefährdeten Arbeitnehmenden zusätzliche Massnahmen treffen, um sie zu schützen.

