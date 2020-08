Stadttheater Langenthal – Maske auf und Bühne frei Bald ist das Stadttheater wieder zurück – und zwar mit einer Langenthaler Premiere. Zentral wird in dieser Theatersaison das Schutzkonzept sein. Julian Perrenoud

Bei der ersten Vorstellung nach dem nationalen Notstand Mitte Juni galt zwar eine Abstandsregel, aber noch keine Maskenpflicht. Fotos: Marcel Bieri

Abrupt endete die letztjährige Saison im Stadttheater Langenthal: Die letzte Vorstellung mit dem Musical «Sweeney Todd» musste derart kurzfristig abgesagt werden, da war das Bühnenbild bereits installiert und die Gruppe des Musicals beinahe schon unterwegs in den Oberaargau. Während des Lockdown blieb es um das Stadttheater ruhig, danach folgten einzelne Vorführungen aus dem leeren Saal via Livestream – so auch die erste digitale Bundesfeier. Einzig im Theater 49 im Gebäudekeller gab es nach den Lockerungen im Juni eine Vorstellung.