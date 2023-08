Eine Person im Spital – Maschinenbrand in Sägerei in Zollbrück Wegen eines technischen Defekts musste die Feuerwehr am Mittwoch in Zollbrück ausrücken. Bei einer Person besteht Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Am Mittwoch kurz vor 11.40 Uhr brach in einer Grosssägerei in Zollbrück ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Region Langnau und Eggiwil vor Ort eintrafen, war der Brand bereits durch einen Mitarbeitenden gelöscht. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude konnte verhindert werden.

Die anwesenden Mitarbeitenden wurden vorsorglich evakuiert. Vier Personen wurden von einem Ambulanz-Team vor Ort kontrolliert, eine Person wurde im Anschluss mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Es entstand hoher Sachschaden.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, seien die Ermittlungen zur Brandursache bereits abgeschlossen: Ein technischer Defekt an der Maschine löste einen Funkenwurf aus, dieser führte schliesslich zum Brand.

PD/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.