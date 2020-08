Temporäre Veloparkfelder – Marzili-Beck kämpft um Parkplätze Beim Berner Marzilibad sollen jeweils im Sommer Parkplätze aufgehoben werden zugunsten von Veloabstellflächen. Dagegen wehrt sich die Bäckerei Fürst. Michael Bucher

Begegnungszone Marzili: Im Sommer sollen mehrere Parkfelder bei der Badi temporär aufgehoben werden und als Veloabstellplätze dienen. Foto: Franziska Rothenbühler

An heissen Sommertagen ist das Berner Marzilibad eine begehrte Pilgerstätte. Weil laut Stadt viele Badegäste mit dem Velo die Badi anpeilen, will sie das dortige Angebot an Veloabstellplätzen ausbauen. Weichen sollen dafür Autoparkplätze. Die entsprechende Verfügung hat die Verkehrsdirektion am 1. Juli im «Anzeiger Region Bern» publiziert.