Medaille bei der EM – Marx gewinnt Bronze im Teamwettkampf Kanute Dimitri Marx qualifizierte sich an der Europameisterschaft in Prag im Einzelrennen für den Final. Mit dem Team holte er sogar Edelmetall. Adrian Lüpold

Dimitri Marx während seines Einzelrennens bei der EM in Prag. Foto: Keystone

Medaillengewinn für den hoffnungsvollen Stadtberner Kanuten Dimitri Marx bei der Europameisterschaft: Das 22-jährige Talent vom Kanu Klub Bern gewann bei den kontinentalen Titelkämpfen im tschechischen Prag die Bronzemedaille im Slalom-Teamwettkampf. Die Schweizer Kajak-Mannschaft bestehend aus Marx, dem Genfer Martin Dougoud und dem Magglinger Lukas Werro belegte hinter Frankreich und Tschechien unter zwölf Mannschaften den hervorragenden dritten Rang und verdiente sich das Edelmetall.

Auch im Einzelrennen vermochte sich Dimitri Marx in Szene zu setzen und qualifizierte sich nach einer starken Leistung im Halbfinal für den Endlauf. Im Final, in dem 15 Teilnehmer am Start waren, belegte Marx letztlich den 13. Rang.