Tagestipp: Kurt-Marti-Abend – Martis Mundart machte Mundartrock möglich Kurt Marti wäre am 31. Januar genau 101 Jahre alt geworden. Ein Jahr verspätet widmen ihm Guy Krneta und Ruedi Schmid einen musikalischen Abend.

Kurt Marti, in einer Aufnahme von 2011. Foto: Urs Baumann

Mit seinem Gedichtband «rosa loui» begründete Kurt Marti (1921–2017) die «modern Mundart» der späten Sechzigerjahre. Und wurde zusammen mit Mani Matter gewissermassen zu einem Wegbereiter für den Mundartrock, den Mundartrap und des Spoken Word. So die These, von der Guy Krneta und Ruedi Schmid für ihren Abend zu Ehren des Schriftstellers und Pfarrers ausgehen. Am 31. Januar 2021 wäre dieser 100 Jahre alt geworden. Die Pandemie machte vor einem Jahr einen Anlass unmöglich – und so holen die beiden das Versäumte zum 101. Geburtstag nach. Guy Krneta (Sprache) und Ruedi Schmid (Gitarren) bringen allerlei Texte auf die Bühne. Solche von Kurt Marti und von Schriftsteller und Psychiater Walter Vogt (1927–1988), der ein guter Freund von Marti war. (mfe)

