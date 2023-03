Lauterbrunnen: Erfolg im Telemark – Martina Wyss gewinnt erneut den Gesamtweltcup In einem Zweikampf, der bis zum letzten Rennen offen war, behielt die Lauterbrunnerin Martina Wyss die Nerven und holte die grosse Kristallkugel im Telemark.

Sie hat es wieder geschafft: Martina Wyss aus Lauterbrunnen, Gesamtweltcupsiegerin 2022/23 im Telemark, mit ihren zwei gewonnenen Kristallkugeln. Foto: PD/Swiss-Ski

Der Telemark-Weltcup war diese Saison ein Zweikampf zwischen Martina Wyss (SC Lauterbrunnen) und Amélie Wenger-Reymond (SC Sion). «Die beiden Protagonistinnen lieferten sich bis zum Saisonfinale in Oberjoch/GER ein Kopf-an-Kopf Rennen, sodass alle Entscheidungen (Disziplinen und Gesamt) jeweils bis zuletzt offen waren», schreibt der Berner Oberländische Skiverband (BOSV) in einer Medienmitteilung.

Unlängst stand nun das letzte «Classic»-Rennen an. Mit einem unbestrittenen Sieg holte sich Wyss den Disziplinensieg und damit die fünfte Kristallkugel ihrer Karriere. Im «Sprint»-Rennen musste sich Wyss dann als Zweite hinter Wenger-Reymond anstellen, sodass die Walliserin im Gesamtweltcup wiederum einen kleinen Vorteil für sich herausfahren konnte.

Mit vollem Einsatz unterwegs im deutschen Oberjoch: Martina Wyss, die Telemark-Spezialistin aus Lauterbrunnen. Foto: PD/Swiss-Ski

Am Ende reichte der 3. Rang

Die Entscheidung musste also im «Parallel Sprint» vom Wochenende fallen. Diese Rennen verlaufen nach demselben Prinzip wie bei den Alpinen. «Da Wenger-Reymond bereits in den Qualifikationsläufen patzte, musste Martina sich ‹nur noch› auf ihre Rennen fokussieren», schreibt der BOSV. Der dritte Rang habe am Ende zur Verteidigung des Gesamtweltcups ausgereicht. Martina Wyss darf sich nun «Back-to-back»-Gesamtweltcupgewinnerin nennen, «was unseren Verband sehr stolz macht», so der BOSV.

