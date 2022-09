Am 22. Oktober im Expo-Areal – Martin-Luther-King-Musical feiert in Thun Premiere Am 22. Oktober gastiert das Musical «Martin Luther King – ein Traum verändert die Welt» in Thun. Der Vorverkauf läuft.

Imposant inszeniert: Das Chormusical «Martin Luther King – ein Traum verändert die Welt». Foto: PD

«I have a dream»: Wolodimir Selenski, Präsident der Ukraine, bittet im olivgrünen T-Shirt mit den eindringlichen Worten von Martin Luther King Jr. um die Unterstützung der USA. Doch von gewaltlosem Widerstand war bei Selenski keine Rede mehr. «Zum 54. Todestag von Martin Luther King Jr. zeigte sich auf unfassbare Art und Weise, warum Gerechtigkeit und Freiheit Werte sind, für die es sich auch im Jahr 2022 lohnt, zu … Nein, das Wort ‹kämpfen› wäre in diesem Zusammenhang mehr als unangebracht, denn genau das wollte er nicht»: Das schreiben die Veranstalterinnen und Veranstalter des Chormusicals «Martin Luther King – ein Traum verändert die Welt», das am 22. Oktober zweimal in Thun gastiert.

Von brennender Aktualität

Seinen gewaltlosen Einsatz für Menschenrechte bezahlte King am 4. April 1968 mit dem Leben. Sein Traum jedoch ist lebendiger denn je. Frieden war für die Menschen in Europa ganz im Sinne Kings bis vor kurzem eine Selbstverständlichkeit. Umso erschreckender, wie zeitgemäss die Worte einer Predigt des Menschenrechtlers erscheinen, die er kurz vor seinem Tod verfasste: «Wir haben weder Frieden in uns noch Frieden um uns. (…) Unsere Welt ist krank an Krieg. (…) Klugheit aus Erfahrung sollte uns sagen, dass der Krieg etwas Überholtes ist.»

Andreas Malessa, Librettist des Chormusicals «Martin Luther King», das sich mit dem Leben und Wirken des Menschen Martin Luther King beschäftigt, wird in der Medienmitteilung im Hinblick auf die Doppelvorstellung mit den Worten zitiert: «Die Utopie des 17. Jahrhunderts war Friede zwischen den Konfessionen. Undenkbar nach dem 30-jährigen Krieg. Die Utopie des 18. Jahrhunderts war Gleichheit der Ständeklassen. Undenkbar im feudal-monarchischen Absolutismus. Die Utopie des 19. Jahrhunderts war Abschaffung der Sklaverei. Undenkbar im Wirtschaftsgefüge weltweiter Kolonialreiche. Die Utopie des 20. Jahrhunderts war Friede zwischen den Völkern Europas. Undenkbar nach zig Millionen Toten zweier Weltkriege. Diese ‹Träume› sind in Erfüllung gegangen. Bei allem Entsetzen über Putins Überfall auf die Ukraine 2022: 77 Jahre dauerhafter Friede in den rechtsstaatlich demokratischen Ländern Europas ist ein Ergebnis des Kampfes solcher ‹Träumer› wie Martin Luther King.»

Sängerinnen und Sänger aus der Region

Kings Geschichte sei es wert, in die Welt getragen zu werden, «um Menschen zum Guten zu inspirieren», sagt Ralf Rathmann, Vorstand der Creativen Kirche, die das Musicalprojekt seit 2019 durchführt. Mehr als 61’000 Zuschauerinnen und Zuschauer und mehr als 16’000 und Sängerinnen und Sänger hätten den Traum der sozialen Gerechtigkeit und Gewaltlosigkeit bereits live erlebt und aktiv mitgestaltet, heisst es in der Medienmitteilung.

Denn das Chormusical «Martin Luther King – ein Traum verändert die Welt» ist ein Beteiligungsprojekt, dessen heimlicher Star ein riesiger Chor aus Laiensängerinnen und -sängern der jeweiligen Region ist. Gemeinsam mit Musicalprofis und einer professionellen Big Band entsteht so eine Unterhaltungsshow mit Tiefgang.

Für die Schweizer Premiere vom 22. Oktober auf dem Expo-Areal in Thun – endlich, nachdem sie wegen Corona verschoben werden musste – proben die Musical-Macherinnen und -Macher mit mehr als 150 Sängerinnen und Sängern aus der Region. Der Kulturverein Art & Act aus Thun und Steffisburg hat sich gemäss eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, die Chorprojekte und Aufführungen in Kooperation mit Partnern in der Region Thun durchzuführen. Er übernimmt die Geschäftsführung des lokalen Projekts und damit die organisatorische und finanzielle Verantwortung.

pd/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.