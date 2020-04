Verschoben – Martin Luther King - Chormusical Das Musical von Martin Luther King am Samstag, 28. März 2020 in der EXPO Thun findet nicht statt und wird verschoben. Informieren Sie sich hier laufend über das weitere Vorgehen. Aline Zwahlen

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung weiter verschäft. Er stuft die Situation in der Schweiz neu als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiegesetz ein. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe werden bis am 19. April 2020 geschlossen. Zudem sind ab sofort öffentliche und private Veranstaltungen verboten.



Deshalb muss das Martin Luther King Musical verschoben werden.



Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Ersatzdatum am 24. Oktober 2020. Das Musical wird um 15 Uhr und 20 Uhr aufgeführt. Es ist nicht möglich Ihre gebuchte Uhrzeit zu tauschen.

