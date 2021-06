Kirchgemeinde Sigriswil – Martin Leuenberger als neuer Pfarrer gewählt Die Kirchgemeinde Sigriswil bestätigte an ihrer Versammlung die Anstellung des neuen Pfarrers.

Martin Leuenberger wird neuer Pfarrer in der Kirchgemeinde Sigriswil. Foto: PD

Aufgrund der Pensionierung von Pfarrer Christian Berger auf Ende November muss eine Pfarrstelle in der Gemeinde Sigriswil mit Amtssitz in Merligen neu besetzt werden. «Nach der Ausschreibung der Stelle gingen bei der Kirchgemeinde Sigriswil erfreulich viele Bewerbungen ein», teilt der Kirchgemeinderat mit. Er hat einstimmig beschlossen, die Stelle neu mit Pfarrer Martin Leuenberger aus Amsoldingen zu besetzen. Diese Anstellung unterbreitete der Kirchgemeinderat der Kirchgemeindeversammlung vom 20. Juni. Einstimmig wurde die Wahl Martin Leuenbergers von der Versammlung bestätigt. Er wird die Pfarrstelle am 1. Januar 2022 antreten.

Kirchgemeinderätin Naomi von Gunten Eyman wurde verabschiedet.

Die Kirchgemeindeversammlung genehmigte die Jahresrechnung 2020 «mit einem erfreulichen Resultat». Bei einem budgetierten Aufwandüberschuss von 83’270 Franken schliesst die Rechnung laut Mitteilung mit einem Aufwandüberschuss von lediglich 11’360 Franken ab. Diese Besserstellung sei weitgehend darauf zurückzuführen, dass Pandemie-bedingt einige Anlässe nicht hätten durchgeführt werden können.

Als Mitglied des Kirchgemeinderates wurde Naomi von Gunten Eyman «unter bester Verdankung für ihre geleistete Arbeit» verabschiedet. Aufgrund fehlender Kandidaturen konnte keine Ersatzwahl vorgenommen werden. Als neue Mitarbeiterin auf dem Sekretariat wurde der Kirchgemeindeversammlung Karin Motzler aus Aeschlen vorgestellt.

PD

