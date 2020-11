Executive Chef Martin Göschel ist seit Mai 2017 für die Küche in The Alpina Gstaad verantwortlich. Foto: PD

Man nehme einen Virtuosen am Herd und kombiniere diesen mit einer gastronomischen Spitzenadresse im Berner Oberländer Nobelkurort. Et voilà: Schon hat man das – wenn auch auf dessen Essenz reduzierte – Erfolgsrezept für eine preisgekrönte Küche. Bei den beiden genannten Hauptzutaten handelt es sich um den gebürtigen deutschen Küchenchef Martin Göschel und das 2012 eröffnete Luxushotel The Alpina Gstaad.

Anfang Woche wurde coronabedingt leicht verspätet die Gastro-Bibel «Gault Millau» 2021 präsentiert. Und wie schon im Vorjahr erkochte sich der Mannheimer Göschel im «Sommet» 18 Punkte. Keiner der knapp hundert im Restaurantführer gelisteten Köche aus bernischen Landen vermochte derart stark zu punkten wie der Endvierziger. Ihm war nach einem «glücklosen Gastspiel in Mürren» (Alpenruh), wie «Gault Millau» einst schrieb, im Mai 2017 die Gstaader Alpina-Küche anvertraut worden.