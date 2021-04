Emmentaler Sternekoch in Gstaad – Martin Bieri übernimmt als Küchenchef Sternekoch Martin Bieri ist neuer Küchenchef der Bergbahnen Destination Gstaad AG. Er ist für die Küche im Golfrestaurant und auf dem Eggli verantwortlich.

Martin Bieri ist ab 1. Juli Chefkoch bei der Bergbahnen Destination Gstaad AG. Foto: PD

Mit dem gebürtigen Emmentaler Martin Bieri ist es der Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG AG) gelungen, einen Sternekoch zu engagieren. Der 39-Jährige beginnt seine neue Arbeit am 1. Juli, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Er freue sich, nach über zwei Jahren in der Lenzerheide und fast zehn Jahren in Graubünden in die alte Heimat des Kantons Bern zurückkehren zu können. In der Lenzerheide war er zuletzt für die zwei Küchen des renommierten Hotels Guarda Val verantwortlich. Seinen ersten «Michelin»-Stern hatte er sich im Hotel Seehof in Davos erarbeitet. Er liebt gemäss der Mitteilung die kreative Arbeit und mag es, traditionelle Schweizer Gerichte mit modernen Elementen aus der internationalen Küche zu kombinieren. Asien ist eine grosse Inspirationsquelle für ihn.

Er wolle dazu beitragen, dass Gstaad seine Position als Genussdestination mit einem «Michelin»-Stern und 260 «Gault Millau»-Punkten weiter ausbauen könne.

pd

