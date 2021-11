Saanenmöser: Neu im «Gault Millau» – Martin Bieri erlebt Punkte- und Vaterfreuden in einem Seit dem 1. Juli kocht Martin Bieri im Golfrestaurant auf der Saanenmöser – und bringt den Golfclub gleich auf 14 «Gault Millau»-Punkte. Das ist eine Überraschung – und auch keine. Svend Peternell

Gleich mit 14 Punkten beim Gastroführer «Gault Millau» einzusteigen: Das schafft das Golfrestaurant des Golfclubs Gstaad-Saanenland. Dabei ist Martin Bieri erst seit diesem Juli als Küchenchef auf der Saanenmöser am Drücker. Das ist auf den ersten Blick eine Überraschung, auf den zweiten nicht: Der Mann aus Lützelfüh sammelte seit knapp zehn Jahren im Bündnerland Erfahrungen in renommierten Betrieben. Seit sechs Jahren gehört er zu den Sterneköchen.

Der Emmentaler Martin Bieri macht das Golfrestaurant des Golfclubs Gstaad-Saanenland in Saanenmöser gleich zu einem erfolgreichen Einsteiger bei «Gault Millau». Er wird mit 14 Punkten ausgezeichnet. Foto: PD/Yannick Romagnoli

«Wir hatten drei Wochen Lockdown, dann aber vollen Betrieb. Es lief wie verrückt.» Martin Bieri, 14-Punkte-Koch im Golfrestaurant Saanenmöser

Im Seehof in Davos holte er zunächst 15, dann 16 Punkte (plus noch einen «Michelin»-Stern), im Guarda Val auf der Lenzerheide, wo Bieri zuletzt war, ebenso 16. Der Hotelbetrieb kannte keine Corona-Krise. «Wir hatten drei Wochen Lockdown, dann aber vollen Betrieb. Es lief wie verrückt.» Auch dank den elf Gebäuden, in denen sich die Gäste gut verteilten.