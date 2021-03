Berner Skialpinist – Marti gewinnt WM-Bronze Für die Titelverteidigung hat es nicht ganz gereicht. An der Weltmeisterschaft der Skialpinisten wird Werner Marti Dritter. Peter Berger

Der Grindelwalder Werner Marti freut sich über den dritten Platz in Andorra. Foto: Florent Delaloye, SAC

In Andorra kämpfen diese Woche die Skialpinisten um WM-Medaillen. Mittendrin ein einziger Berner: der 31-jährige Werner Marti aus Grindelwald. Der Oberländer ist am Donnerstag in seiner Paradedisziplin Vertical als Titelverteidiger angetreten. Vor zwei Jahren hatte er in Villars im Rennen mit nur einem Aufstieg sensationell triumphiert. Nun belegte er hinter dem Freiburger Rémi Bonnet aus Charmey und dem Deutschen Anton Palzer Rang 3. «Ich bin damit absolut zufrieden und sehr glücklich, dass es überhaupt zu einer Medaille gereicht hat», meint Marti und verwies auf den knappen Ausgang. Sein Vorsprung auf den viertplatzierten Italiener Davide Magnini betrug lediglich zwei Sekunden. Auf Bonnet büsste der Berner bei der Renndauer von 26 Minuten 51 Sekunden ein.

Für Marti bedeutet die Bronzemedaille bereits das zweite Edelmetall an den Titelkämpfen im Bergstaat zwischen Frankreich und Spanien. Am Mittwoch gewann er mit der Staffel Silber. Und am Dienstag hatte zum Auftakt im Sprintrennen der 14. Platz resultiert. «Entsprechend fühlten sich meine Beine im dritten Rennen müde an. Die Medaille im Vertical war deshalb vor allem eine Willensleistung.» Nach einem Ruhetag steht für Marti in Andorra am Samstag noch das Einzelrennen (mit Aufstiegen und Abfahrten) auf dem Programm.