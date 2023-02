Gute Nachricht für Schwimmfans – Marode Treppe in den Thunersee – jetzt reagiert die Stadt Damit der Einstieg in den See nicht länger ein Balanceakt ist: Der beliebte Zugang beim Seepark soll 2024 ausgebessert, aber nicht völlig neu gestaltet werden. Michael Gurtner

Der Einstieg in den Thunersee beim Seepark: Die Treppe ist schmal und in einem schlechten Zustand. Nun kommt das Thema via Vorstoss im Stadtrat auf die Politbühne. Foto: Michael Gurtner

An schönen Sommertagen bilden sich bisweilen regelrechte Staus. Und nein, die Schreibe ist für einmal nicht vom Strassenverkehr in Stadtnähe am rechten Seeufer – sondern vom Zugang zum See in der Schadau beim Hotel Seepark. Denn wer nicht halsbrecherisch über die abschüssige Uferbefestigung ins kühle Nass gelangen will, hat genau eine Alternative: die Treppe mit Handlauf im südlichsten Winkel des Schadauparks.