Ute Lemper widmet am Samstag in Gstaad einem anderen Weltstar eine ganz persönliche Hommage – Marlene Dietrich. Im Telefoninterview wirkt die Künstlerin natürlich und erfrischend «normal».

Frau Lemper, Sie leben seit über 25 Jahren in New York. Was bedeutet Ihnen diese Metropole?

In New York habe ich Elemente von alledem, was ich mir wünsche: Musiktheaterszene, Literatur, Inspiration, neue Kunst, Big Showbusiness, aber auch die kleinen Jazzclubs, wo ich neue Projekte ausprobiere. Ich lebe direkt neben dem Central Park, und ich gehe dort fast jeden Tag spazieren. Die Stadt ist ein Konglomerat von vielen wunderbaren Dingen, und ich fühle mich hier einfach unglaublich frei.