Olympiasieger ausgezeichnet – Marlen Reusser und Mathias Flückiger sind Berner Sportler des Jahres Marlen Reusser (Rad) und Mathias Flückiger (Mountainbike) sind als Berner Sportler des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Beide gewannen in Tokio Olympia-Silber.

Mathias Flückiger wurde im Rathaus zum Berner Sportler des Jahres 2021 gekürt. Foto: Beat Mathys/Tamedia AG

Mit Mathias Flückiger aus Leimiswil und und Marlen Reusser aus Hindelbank nahmen am Montagabend über 60 Medaillengewinnerinnen und -gewinner eine Ehrung im Berner Rathaus entgegen. Ausgezeichnet wurden Athletinnen und Athleten, die zwischen dem 1. September 2019 und dem 31. August 2021 bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei Olympischen Spielen und Paralympics in verschiedenen Sportarten auf dem Podest standen, wie der Regierungsrat am Montag mitteilte.

Die Radfahrerin Marlen Reusser wurde asl Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Foto: Keystone (Archiv)

Regierungsrat und Sportdirektor Philippe Müller betonte in seiner Ansprache, dass die Berner Athletinnen und Athleten diese Ehrung verdient hätten. «Sie sind Vorbilder, wenn es darum geht, andere Menschen zum Sport Treiben zu motivieren», sagte Müller. Sie prägten damit die Gesellschaft in positiver Weise.

Gemeinsam mit Regierungspräsidentin Beatrice Simon und Grossratspräsident Hervé Gullotti gratulierte Müller allen anwesenden Athletinnen und Athleten.

Ditaji Kambundji, Berner Nachwuchstalent des Jahres 2021, erhält Applaus von Regierungsrat Philippe Müller .

Foto: Beat Mathys / Tamedia AG.

Als «Nachwuchstalent des Jahres» wurde die Berner Leichtathletin Ditaji Kambundji, die Schwester von Sprinterin Mujinga Kambundji, ausgezeichnet. Sie ist U20-Europameisterin über 100 Meter Hürden und Olympiateilnehmerin.

«Berner Team des Jahres» wurde das Beachvolleyballteam Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich aus Bern. Sie gewannen an den Olympischen Spielen eine Bronzemedaille.

Sportbär für YB-Spycher

Für seine langjährigen Leistungen als SRF-Sportmoderator wurde Bernhard Schär mit dem «Berner Sportbären 2021» ausgezeichnet. Ebenfalls mit einem «Berner Sportbären 2021» geehrt wurde Christoph Spycher. Als Sportchef der Berner Young Boys ist er die Person hinter den Erfolgen des Berner Fussballclubs.

Schliesslich durfte auch in diesem Jahr ein Sonderpreis vergeben werden: Der Tennisspieler Dominik Stricker wurde für seinen Sieg beim Juniorenturnier in Wimbledon geehrt.

SDA

