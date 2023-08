Rad-WM in Glasgow – Marlen Reusser stürzt – und die Schweiz holt trotzdem Gold Das Team um Marlen Reusser und Stefan Küng hat seinen Weltmeister-Titel im Mixed-Zeitfahren verteidigt. Anna Baumgartner

Schnell durch die Strassen von Glasgow: Die Schweizer Männer mit Stefan Bissegger, Stefan Küng und Mauro Schmid Foto: Jane Barlow (AP)

Das Schweizer Team um Marlen Reusser, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Elise Chabbey, Mauro Schmid und Nicole Koller hat an der Weltmeisterschaft in Glasgow die Goldmedaille gewonnen. In 54:16 absolvierten sie die gut 40 Kilometer in Glasgow am schnellsten. Sie verwiesen Frankreich und Deutschland auf die Plätze 2 und 3.

Die Strecke war anspruchsvoll für ein Zeitfahren. Der Kurs im Zentrum von Glasgow führte um 48 Kurven. In einer solchen passierte es: 13 Kilometer vor dem Ziel fand sich Marlen Reusser plötzlich am Boden wieder. Die Bernerin verlor in einer Kurve die Kontrolle übers Velo. Sie stieg aber schnell wieder auf und konnte den Kurs gemeinsam mit Elise Chabbey und Nicole Koller beenden. 23,3 Sekunden hatten die drei Männer rausgeholt. Am Ende waren es 7 Sekunden, die die Schweizerinnen und Schweizer schneller fuhren als die Konkurrenz.

Auch andere Teams hatten Mühe: Bei den mitfavorisierten Holländern landete Daan Hoole in einem Absperrgitter. Die Italienerin Silvia Persico erlitt einen Kettendefekt.

Die wichtigen Rennen kommen erst

Für Zeitfahr-Spezialisten im Schweizer Team kommen die wichtigen Einsätze erst. Reusser startet am Donnerstag, Küng und Bissegger am Freitag zu ihren jeweiligen Einzelzeitfahren. Gegenüber SRF nannte Reusser das Mixed-Rennen darum auch einen «Spassanlass». Eine Medaille holen sei schon schön, aber auch nicht das Wichtigste.

Der Mixed-Team-Wettbewerb wird seit 2019 ausgetragen. Vor einem Jahr im australischen Wollongong hatte die Schweiz mit dem gleichen Aufgebot Gold gewonnen. Drei Männer starten, sobald die ersten zwei den gut 20 km langen Parcours beendet haben, können die Frauen starten. Die Zeit wird gestoppt, wenn die ersten beiden über der Ziellinie sind.

