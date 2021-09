Rad-WM in Brügge – Reusser wollte zum Geburtstag Gold – und verpasst es knapp Nach Olympia-Silber und EM-Gold wollte die Bernerin an ihrem 30. den ganz grossen Erfolg – es fehlten nur rund zehn Sekunden.

Marlen Reusser auf ihrer Zeitfahr-Maschine. Foto: Pierre Teyssot (Keystone)

«Ich will wirklich gewinnen», sagte Marlen Reusser vor dem Zeitfahren an der Rad-WM in Brügge. Etwas mehr als zehn Sekunden fehlten am Schluss zum grossen Traum. Dauerrivalin Ellen van Dijk, vor eineinhalb Wochen noch Zweite an der EM hinter der seit heute 30-jährigen Bernerin, setzte sich über die 30,3 Kilometer von der Nordseeküste ins Zentrum der belgischen Stadt Brügge durch. Für die Bernerin blieb WM-Silber.

Als zweitletzte Fahrerin war Europameisterin Reusser ins Rennen gegangen und kämpfte gegen die Bestzeit der Niederländerin Van Dijk, die zu diesem Zeitpunkt mit fast zwei Minuten Vorsprung die Spitze innehatte. Bei den ersten beiden Zwischenzeiten war die Schweizerin jeweils ganz knapp vorne. Neun Kilometer vor dem Ziel lag Reussers Vorsprung noch bei 2,91 Sekunden. Auf den letzten Kilometern wandelte sich der Vorsprung Reussers in einen Rückstand. Hinter der Bernerin klassierte sich Van Dijks Landfrau Annemiek van Vleuten auf dem Bronze-Rang.

Für Reusser, die ihren Sport erst seit fünf Jahren ausübt, ist es nach Olympia-Silber und EM-Gold die dritte Medaille an einem Grossanlass innert zweier Monate.

