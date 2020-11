Loubegaffer – Markwalders Shitstorm und Schilds alte Männer Die FDP-Nationalrätin Christa Markwalder setzt sich in die Tinte, das Dählhölzli vermisst die Kinder, und GLP-Gemeinderatskandidatin Marianne Schild empfiehlt Kandidaten aus einer anderen Partei. Die Loubegaffer

Letzte Woche haben die Loubegaffer an dieser Stelle den «Maskengraben» vermeldet, den es im Strassenwahlkampf zwischen links und rechts gibt. Am Samstag waren wiederum viele Anwärterinnen und Anwärter auf einen Sitz im Stadtrat oder dem Gemeinderat in Berns Gassen unterwegs. Auch die Loubegaffer haben sich unter die Politisierenden gemischt und einiges erfahren: Beispielsweise geht Thomas Fuchs, SVP-Kandidat für den Gemeinderat, dieses Jahr öfter zum Coiffeur. Aus zwei Gründen: Erstens, weil er dann besser aussehe, und zweitens, weil er während der Corona-Krise seine Coiffeuse finanziell unterstützen wolle.