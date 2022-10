Goldiwil-Schwendibach – Markus Zürcher für 20 Prozent gewählt Mit der Wahl von Markus Zürcher steht eine zweite Pfarrperson für die restlichen 20 Stellenprozente der Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach zur Verfügung.

Die Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach hat mit Markus Zürcher einen weiteren Pfarrer für eine 20-Prozent-Anstellung gewählt. Foto: PD

An der Kirchgemeindeversammlung Goldiwil-Schwendibach teilte Kirchgemeindepräsidentin Dorothee Waldvogel mit, dass mit Markus Zürcher eine zweite Pfarrperson für die restlichen 20 Stellenprozente zur Wahl stehe. Vor einem Monat konnte Danuta Lukas als neue Pfarrerin gewählt werden, die 60 der 80 Stellenprozente übernimmt (wir berichteten).

Zuerst Möbelschreiner

Markus Zürcher (62) wohnt mit seiner Lebenspartnerin in Uttigen, hat drei erwachsene Kinder und ist zweifacher Grossvater. Zuerst lernte er Möbelschreiner. Danach suchte er eine neue Herausforderung, bildete sich weiter und studierte Theologie. Er war als Pfarrer in Worben und während 20 Jahren in Münsingen tätig.

Momentan ist er befristet in Iseltwald und Bönigen angestellt und übernimmt Kirchenvertretungen in Spiez. Die beiden Pfarrperson haben sich bereits kennen gelernt und ergänzen einander. Markus Zürcher wurde mit grossem Applaus gewählt. Am 1. März tritt er seine Stelle in Goldiwil-Schwendibach an.

Neu wählt der Kirchgemeinderat

In aufwendiger Arbeit hat Verena Schär das 20-jährige Organisationsreglement überarbeitet. Wichtigste Änderungen sind, dass die Wahl von Pfarrpersonen nicht mehr durch die Kirchgemeindeversammlung, sondern durch den Kirchgemeinderat erfolgt und dass der Kirchgemeinderat neu aus fünf statt sieben Mitgliedern besteht. Die Anwesenden stimmten dem neuen Organisationsreglement ohne Gegenstimme zu.

Auf Ende 2022 geben Cordelia Etter und Steffen Büchner ihr Amt als Kirchgemeinderat ab. Cordelia Etter war sechs Jahre im Rat tätig, Steffen Büchner wurde 2019 in den Rat gewählt. Auch Stephan Epple tritt nach vier Jahren im Grossen Kirchenrat zurück.

Die im März neu gewählten Kirchenratsmitglieder Dorothee Waldvogel, Präsidentin, Anita Barben, Vizepräsidentin und Ressort Kinder, Jugend und Familien, Verena Schär, Ressort Gottesdienst und Erwachsene/Senioren, Benjamin Jtten, Finanzen und Kultur, und Annelise Baumann, Medien, wurden einstimmig wiedergewählt.

In den Grossen Kirchenrat wurden Anita Barben und Dorothee Waldvogel, in die Synode Verena Schär und in den Kirchlichen Bezirk Thun Markus Gäumann gewählt.

pd

