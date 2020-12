Reformierte Kirche Spiez – Markus Wenger übernimmt die Präsidialämter Markus Wenger vereinigt die Aufgaben des Präsidenten und des Ratspräsidenten der reformierten Kirchgemeinde. Trotz erwarteten Defiziten kommt sie aus eigenen Mitteln über die Runde. Guido Lauper

Der Kirchgemeinderat der Reformierten Kirche Spiez (v.l.): Kimena Bürgi und Andrea Frost-Hirschi (neu), Bruno Martig, Esther Richard und Verena Paulus (Rücktritt), Alfred Buess (neu), Markus Wenger (Wechsel vom Bau zum Präsidium) und Ueli Brunner (Rücktritt). Foto: Guido Lauper

40 Stimmberechtigte – Corona-konform in der Dorfkirche verteilt – verfolgten die Geschäfte der Kirchgemeindeversammlung in Spiez, an der es nichts abzustimmen und zu wählen gab. Dies, weil nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen wurden, als sich auf Vorschlag des Rats zur Verfügung stellten. Bisher hatte Esther Richard das Amt der Ratspräsidentin inne. Ueli Brunner führte jeweils als Kirchgemeindepräsident durch die Versammlungen. Wie es das Reglement zulässt, übernimmt das bisherige Ratsmitglied Markus Wenger beide Aufgaben in Personalunion.

Neu im Rat wirken mit: Alfred Buess, Bau; Kimena Bürgi, Jugend; und Andrea Frost-Hirschi, Finanzen. Für die neue Amtsperiode wieder zur Verfügung stellten sich: Hans Ulrich Bettschen, Andreas Blaser, Hans-Ulrich Frei, Annemarie Gurtner und Elisabeth Sopranetti. Nebst den erwähnten Brunner und Richard wurden Bruno Martig und Verena Paulus für ihr langjähriges Engagement geehrt.