Kegeln im Oberland – Markus Trüssel gewinnt A-Einzel Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) schliesst die vierte Unterverbands-Meisterschaft in diesem Jahr ab.

In Steffisburg wurde im Restaurant Bellevue gekegelt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die vierte Jahresmeisterschaft, die der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) in diesem Jahr abgeschlossen hat, wurde in Steffisburg ausgetragen. Die ambitionierten Kegelsportlerinnen und Kegelsportler traten im Restaurant Bellevue gegeneinander an.

Markus Trüssel sicherte sich seinen Sieg im A-Einzel mit 828 Holz. Hans Dänzer aus Uttigen unterlag mit nur einem Holz Abstand. Dritter wurde Marcel Steiner aus Goldswil (820 Holz).

Die B-Wettkämpfe entschied Christine Jenni aus Blankenburg mit 816 Holz für sich. Den zweiten Rang belegte Theo Perrot aus Steffisburg mit 807 Holz. Hinter Perrot platzierte sich Alfons Gmeiner aus Beromünster mit 801 Holz.

In der Kategorie C gewann Beat Halter aus Lungern mit 775 Holz. Thomas Gammenthaler aus Gurzelen schaffte es mit 761 Holz in den zweiten Rang. Als drittbester C-Kegler ging Fritz Hofer aus Matten mit 750 Holz hervor.

Harder verpasste knapp den Sieg

Den Sieg bei den A-Klubs erlangte Seeteufel aus Goldswil mit 800.40 Holz. Es folgte Harder (Heimberg) mit 788.20 Holz. Alpenrose aus Zweisimmen unterlag um ein Holz und erhielt die letzte Auszeichnung in der Kategorie A.

An den B-Wettstreiten beteiligten sich lediglich Bäre aus Süderen und Wandersee aus Innertkirchen. Bäre setzte sich mit 780 Holz gegen Wandersee durch und erhielt die einzige Auszeichnung bei den B-Klubs. Wandersee erreichte 776.60 Holz.

Enzian aus Frutigen nahm als einziger C-Klub an der Meisterschaft teil und holte 737.20 Holz. Der Frutigländer Kegelklub gewann in diesem Jahr bereits zwei Meisterschaften im Berner Oberland.

