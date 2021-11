Small Talk aus dem Silicon Valley – Mark Zuckerberg, das Metaverse und ich Wie ich im Silicon Valley in einer immersiven Umgebung unterwegs war. Ursina Haller (Das Magazin)

Hier im Silicon Valley reden im Moment alle über ein Buch: «Snow Crash» von Neal Stephenson. Das ist ein dystopischer Science-Fiction-Roman, der mir kurz nach meinem Umzug nach Cupertino bei einem Abendessen von einem sogenannten Angel Investor empfohlen wurde. In meiner Erinnerung sagte er: «Everybody in Silicon Valley should read this book!», und nahm einen Bissen vom Fisch, den er zuvor in seiner smarten Gartenküche zubereitet hatte.

Im 1992 erschienenen Roman entwirft Neal Stephenson eine unbequeme Welt, in der die Menschen in einen virtuellen Raum namens Metaverse eintauchen. Und nun bedient sich Mark Zuckerberg dieses Begriffs: Vor kurzem informierte er, sein Unternehmen heisse jetzt nicht mehr Facebook, sondern Meta, und man arbeite mit zehntausend Angestellten daran, das Metaverse aufzubauen. Geht es nach Zuckerberg, sollen wir dereinst in diesem nach seinem Geschmack gestalteten 3D-Raum arbeiten, uns dort für Konzerte treffen oder virtuelle Güter shoppen. In einem bizarren Unternehmensvideo spielen Avatare im Weltall Karten, und Zuckerberg spaziert in einem simulierten Wohnzimmer herum, von dem aus man sowohl auf eine tropische Insel als auch auf verschneite Berge sieht.