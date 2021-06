11 Jahre beim Berner Symphonieorchester Infos einblenden

Mit zwei Konzerten im Casino Bern verabschiedet sich Mario Venzago (72) als Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters (BSO). Ganz am Schluss gibt es eine Premiere: ein Violinkonzert aus der Feder des Maestros mit der Violinistin Soyoung Yoon. Ausserdem erklingt Musik von Fritz Brun (1878–1959) und Paul Klecki (1900–1973), die beide Chefdirigenten in Bern waren. Abgerundet wird das kleine Best-of der Berner Maestri mit Arthur Honegger (1892–1955) und Johann Sebastian Bach (1685–1750).

Mario Venzago hat eine klare Vorstellung eines Klangideals nach Bern gebracht: einen Orchesterklang nach französischem Vorbild, leicht, klar, vibratoarm. Er hat das BSO zu neuem Glanz geführt. Als Verehrer der zeitgenössischen Komposition hat er immer wieder etwas gewagt – an den Konzertabenden meist in Kombination mit Bewährtem – und hat dennoch die Herzen der Klassikfans erobert. Dies gelang ihm nicht nur durch seine unbestrittenen Qualitäten am Dirigierpult, sondern auch durch seine spitzbübischen Auftritte und gelegentlichen Moderationen, an denen er die Tiefe seiner Leidenschaft für seine Arbeit bewies. Als Ehrendirigent soll Venzago in den nächsten Jahren wieder nach Bern zurückkehren.

In jungen Jahren war Venzago ein erfolgreicher Konzertpianist. Mit 30 Jahren begann seine internationale Karriere als Dirigent. Er war Musikdirektor in Heidelberg und Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel, bis es ihn in die USA zog: 2002 wurde er Musikdirektor des Indianapolis Symphony Orchestra, 2010 nahm er schliesslich seine Arbeit in Bern auf. Im frisch mit dem Stadttheater zu Konzert Theater Bern fusionierten Berner Symphonieorchester kämpfte er um eine starkes und künstlerisch unabhängiges Orchester, was ihm auch sehr gut gelang. In der kommenden Spielzeit bleibt die Chefdirigentenstelle vorerst unbesetzt. (mfe)