Daniel Jositsch, Mario Fehr tritt aus der SP aus, die Partei sei nach links gedriftet, lautet sein Vorwurf. Sie sind ein Vertreter des moderaten Flügels – hat Herr Fehr recht?

Nein. Herr Fehr ist nach rechts gedriftet. In der SP gibt es mehrere Flügel, und in der Partei gibt es nach wie vor genügend Platz für beide. Der Beweis dafür? Ausgerechnet morgen Samstag kommt die Reformplattform der SP zusammen, also der gemässigte Flügel, und gründet ganz formell einen Verein, um sich besser aufzustellen. Anwesend sein wird auch Co-Präsidentin Mattea Meyer, die das Grusswort sprechen wird.