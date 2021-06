Regionalwahlen in Frankreich – Marine Le Pen steht vor einem wichtigen Erfolg Frankreichs Rechtspopulisten könnten zum ersten Mal eine Regionalwahl gewinnen. Auch die Vorstellung einer Präsidentin Le Pen beunruhigt nicht mehr viele Franzosen. Nadia Pantel aus Paris

Macrons Gegenspielerin: Marine Le Pen. Foto: Sylvain Lefevre (Getty Images)

Es könnte gerade darüber diskutiert werden, wie es eigentlich um Frankreichs Regionalzugnetz bestellt ist. Über den Zustand der Schulgebäude. Oder darüber, welche Firmen besonders nötig staatliche Unterstützung bräuchten. Für alle diese Felder sind in Frankreich die Regionen zuständig, deren Regierungen vom kommenden Samstag an neu gewählt werden. Doch der Wahlkampf, den das Land gerade erlebt, hat sich weit von diesen regionalen Fragen entfernt. Die dominierenden Themen sind dieselben, die auch auf nationaler Ebene gerade in allen Talksendungen rund um die Uhr diskutiert werden: innere Sicherheit, Kriminalität, Gewalt.