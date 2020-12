Direktionen Berner Gemeinderat – Marieke Kruit übernimmt Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün Der neu gewählte Gemeinderat hat sich am Mittwoch getroffen und sich über die Zuteilung der Direktionen geeinigt.

Übernimmt die TVS von Ursula Wyss: Die neu gewählte Gemeinderätin Marieke Kruit. Foto: Raphael Moser

Die Berner Stadtregierung hat nach den Wahlen von Ende November die Aufgaben neu bestimmt. Viel ändert sich nicht: Die neu gewählte Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) übernimmt die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS). Die übrigen Mitglieder behalten ihre Aufgaben.

Somit bleibt Franziska Teuscher (Grünes Bündnis) Stadtberner Bildungs-, Sozial- und Sportdirektorin, wie die Berner Stadtregierung am Donnerstag mitteilte. In den letzten Tagen war in Bern spekuliert worden, ob wohl die Biologin und Umweltwissenschafterin die Direktion wechseln wolle.

Michael Aebersold (SP) bleibt Direktor für Finanzen, Personal und Informatik und Reto Nause (CVP) führt weiterhin die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie. Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) führt von Amtes wegen weiterhin die Präsidialdirektion.

Am Mittwoch traf sich die Berner Stadtregierung in neuer Zusammensetzung informell und besprach die neuen Aufgabenverteilung. Laut der Mitteilung erfolgte die Zuteilung der Direktionen einvernehmlich. Sie tritt am 1. Januar in Kraft, wenn die neue Legislatur beginnt.

Die bisherigen Ratsmitglieder behielten ihre Direktion auf ihren Wunsch hin. Noch bis Ende Jahr TVS-Direktorin ist die nicht mehr zu den Wahlen angetretene Ursula Wyss (SP). Vize-Stadtpräsident bleibt Reto Nause.

sda/ske