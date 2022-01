Marc Berthod im Interview – «Marco Odermatt hat einen extremen Killerinstinkt»

14 Jahre lang wurde ich immer wieder gefragt: Wann wirst du endlich als letzter Schweizer Riesenslalom-Sieger in Adelboden abgelöst? Das hat in der letzten Zeit sogar meine Mutter genervt. (lacht) Einen würdigeren Nachfolger als Marco kann ich mir kaum vorstellen.

Der Hype um Odermatt ist gewaltig, er wurde gefeiert wie ein Rockstar …

… so läuft das in Adelboden. Hier ist irgendwie alles extrem. Dieses Rennen schauen sich vom kleinen Buben bis zur Grossmutter alle an. Ich weiss noch, wie ich während der Siegerehrung belagert wurde von den Leuten. Einige weibliche Fans meinten es sehr gut mit mir und kamen mir etwas gar nahe. (lacht)