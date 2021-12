Oberländer Kegler in Heimberg – Marcel Steiner holt den Jahressieg Mit dem Absenden hat der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) das Verbandsjahr 2021 beendet. pd/sft

Sie kegelten in der Kategorie A am besten (v.l.): Fridolin Wicki aus Emmenbrücke (2. Rang), Marcel Steiner aus Goldswil b. Interlaken (1. Rang) und Markus Trüssel aus Thun (3. Rang). Foto: PD

Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) hat das Verbandsjahr 2021 abgeschlossen und die besten Kegelklubs und Einzelkegelnden des Jahres gewürdigt. Die Rangverkündigung fand laut Medienmitteilung beim traditionellen Absenden in Heimberg statt.

Den absoluten Einzelsieg 2021 holte Marcel Steiner mit 5908 Holz. «Ich konnte mit meinem diesjährigen Jahressieg denjenigen von 2019 bestätigen», freute sich der Talentkegler. Er will versuchen, in einem Jahr den dritten Meistertitel in Serie zu gewinnen. Fridolin Wicki aus Emmenbrücke erreichte mit 5886 Holz das zweitbeste Resultat. Drittbester A-Kegler 2021 war Markus Trüssel aus Thun – mit 5827 Holz. Den B-Jahressieg bei den FKVBO-Meisterschaften erlangte gemäss Medienmitteilung Ernst Hauswirth aus Zweisimmen mit 5642 Holz. Den zweiten Rang belegte Theo Perrot aus Steffisburg mit 5588 Holz. Perrot auf dem Fuss folgte Andrea Thomi aus Latterbach mit 5539 Holz.