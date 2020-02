Gemeinde Lenk – Marc Zeller wird Finanzverwalter Er folgt auf Roland Abbühl, der pensioniert wird.

Marc Zeller wird neuer Finanzverwalter der Gemeinde Lenk. Foto: PD

Der Gemeinderat hat Marc Zeller, Lenk, als Nachfolger des altershalber abtretenden Finanzverwalters Roland Abbühl gewählt, wie er in einer Mitteilung schreibt. «Marc Zeller ist ausgewiesener Gemeindefachmann und heute als Gemeindeverwalter von Erlenbach tätig.» Er wird seine Tätigkeit am 1. September aufnehmen und während eines Monats durch seinen Vorgänger in die Geschäfte eingeführt.

( pd/sgg )