Marc Spiegler, 54 Jahre alt, war Journalist und ist seit 2007 Direktor der Art Basel. Foto: zvg

Sein Rücktritt kommt sehr überraschend und wird in dem dürren, gegenüber Marc Spiegler als dem abtretenden Global Director Art Basel und Geschäftsleitungsmitglied der MCH-Group geradezu unfreundlichen Communiqué, das die MCH Group am Freitagmorgen veröffentlicht hat, kaum erklärt. Es macht ganz den Anschein einer Hauruckoperation, die in kürzester Zeit über die Bühne gehen musste. Da die MCH Group als börsenkotiertes Unternehmen den Rücktritt eines Geschäftsleitungsmitglieds als kursrelevante Tatsache im Sinne der Ad-hoc-Publizität umgehend zu melden hat – wenn möglich ausserhalb der handelskritischen Zeit – war wohl erst kurz vor dem 27. Oktober klar, dass Marc Spiegler demissioniert.