Wechsel bei den SCL Tigers – Marc Eichmann wird neuer Sportchef Marc Eichmann übernimmt ab dem 1. Mai das Amt als Sportchef bei den SCL Tigers und wird damit Nachfolger von Marco Bayer. Dieser wird neuer U20 Junioren-Nationaltrainer.

Marc Eichmann war bis Ende 2019 beim SC Langenthal Goalietrainer und war dort auch operativer Leiter des Clubs. Christian Pfander

Marc Eichmann bekleidet bei den SCL Tigers ab dem 1. Mai sowohl das Amt des Torhütertrainers als auch das des Sportchefs. Er wurde Anfang dieses Jahres als neuer Torhütertrainer der SCL Tigers und der Leistungsstufe SCL Young Tigers engagiert. Bereits in den damaligen Gesprächen habe der 39-Jährige erwähnt, dass er mit dem Posten des Sportchefs liebäugele, so die Medienmitteilung des Clubs. Eichmann hat schon bei Langenthal Einblicke in verschiedene Bereiche erhalten – unter anderem auch als Sportchef.

Das Tigers-Kader für die Saison 2020/21 steht bis auf die Position des Headcoachs und der Ausländer. Die Rekrutierung und Besetzung des Headcoachs habe nun Priorität, wird die Clubleitung zitiert. Solange die Unsicherheiten der Saisonplanung aufgrund der aktuellen Lage bestehen würden aber keine definitiven Entscheidungen getroffen.

Der bisherige Sportchef Marco Bayer verlässt die Organisation der Tigers nach zwei Jahren als Sportchef und einem Jahr als Assistenztrainer. Der 47-Jährige übernimmt die U20-Junioren-Nationalmannschaft.

( PD/flo )