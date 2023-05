Wettlauf um Alpen-Solarstrom – Marathon­sitzungen für Solar­kraft­werke im Berner Oberland Der Kanton Bern geht bei den alpinen Solaranlagen behutsamer vor als das Wallis: Er will in einer Serie von runden Tischen einen Konsens erreichen. Simon Thönen

So könnte eines der geplanten alpinen Solarkraftwerke im Saanenland aussehen. Fotomontage: PD/SolSarine

Das Megasolarprojekt in Grengiols im Wallis hat ursprünglich den Anstoss dafür gegeben, dass die Bundespolitik den Bau von alpinen Solarkraftwerken im Eilverfahren überhaupt erst ermöglichte. In der Folge entstand in diesem Kanton eine Flut von Projekten – ohne dass wichtige Fragen wie der Anschluss ans Stromnetz geklärt waren. Das führte dann zu einer massiven Verkleinerung des Projekts in Grengiols.