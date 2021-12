SCB verliert in Zug 1:2 – Manzatos Déjà-vu endet wieder mit einer Niederlage Kämpferisch stark, aber zu ineffizient und fehleranfällig: Die Berner kassieren in Zug ihre vierte Niederlage in Serie. Marco Keller

Der SC Bern, hier mit Simon Moser und Calle Andersson konnte Meister Zug (Christian Djoos) nicht oft genug ins Straucheln bringen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Grossmehrheit der Fans hielt es nicht mehr auf den Sitzen. «Stönd uf, wänn ihr Zuger sind», schallte es durchs Rund der Bossard-Arena. Die Berner wollten sich aber nicht so einfach in ihr Schicksal fügen, ein Punkt lag bis in die Schlusssekunden im Bereich des Möglichen.

Ramon Untersander versuchte es noch zweimal aus der Distanz, der Puck wollte aber nicht mehr rein. Und so endete auch der fünfte Vergleich in Serie mit einem Sieg der Zentralschweizer, die Spiele 5 und 6 des letzten Playoffs mitgerechnet. Einmal mehr forderten die Berner aber den aktuellen Massstab im Schweizer Eishockey bis zuletzt.

Nach 40 Minuten war das Erspriesslichste aus Berner Sicht das Zwischenresultat. Simon Moser hatte im Mitteldrittel nach 56 Sekunden in Überzahl verkürzt, es war der erst fünfte Saisontreffer des Captains. Es war aber auch eines der seltenen offensiven Lebenszeichen des SCB in diesem Abschnitt, das Schussverhältnis betrug 12:3 für die Zentralschweizer. Einziges Manko aus EVZ-Sicht: Der Ertrag blieb gleich null, und so stand es vor der letzten Sirene trotz mehrfachem Szenenapplaus von den Rängen immer noch 2:1.

Bei den Gästen erhielt Daniel Manzato wieder einmal das Vertrauen, nachdem bei den beiden letzten von total drei Niederlagen Philip Wüthrich den Kasten gehütet hatte. Für den Goalieroutinier war es ein Déjà-vu der besonderen Art. Vor 7 Monaten und 3 Tagen hatte er zuletzt auf dem Eis der Bossard-Arena gestanden, und die Arbeit war ihm an jenem 7. Mai nicht ausgegangen. Es war ein Abend, der für ihn mit Tränen geendet hatte, für die EVZ-Supporter mit grenzenlosem Jubel. Das 5:1 gegen Genf-Servette besiegelte den zweiten Meistertitel der Clubgeschichte, für Manzato war es der letzte Einsatz bei den Grenats gewesen.

Auch diesmal stand er von Beginn weg im Fokus. Er intervenierte mehrfach glänzend, musste sich im Startdrittel einzig den Verteidigern Samuel Kreis und Dominik Schlumpf geschlagen geben, die im Stile von abgebrühten Stürmern vollstreckten. Die rund 40 SCB-Fans in der Kurve, die den 2-G-Neuerungen, den winterlichen Strassenverhältnissen oder der Versuchung des Vorweihnachtsshoppings getrotzt hatten, konnten erst in der zweiten Phase etwas lauter werden. Christian Thomas prüfte Leonardo Genoni erst in der 12. Minute erstmals richtig, zu jenem Zeitpunkt waren die Gastgeber schon ein Dutzend Mal in den Abschluss gegangen. Dass der Start nicht optimal verlief, lässt sich teilweise auch mit der beschwerlichen Anreise erklären: Alleine bis Rothrist hatten die Berner rund eindreiviertel Stunden benötigt.

Der Berner Aggressivleader kann auch zahm und verdiente sich den imaginären Fairnesspreis des Abends. Als Zugs Verteidiger Niklas Hansson im Mitteldrittel mit einem Schluss Teamkollege und Landsmann Carl Klingberg buchstäblich niederstreckte, zeigte Scherwey sofort an, das Spiel müsse unterbrochen werden. Klingberg wurde anschliessend blutend vom Eis begleitet, konnte später aber weiter spielen. Thomas Thiry

Der SCB-Verteidiger kennt keine alten Seilschaften. Der ehemalige EVZ-Spieler lud im Startdrittel auf offenem Eis seinen früheren Teamkollegen Sven Leuenberger auf. Der EVZ-Stürmer musste kurz benommen vom Eis, konnte nach der Pause aber weiterspielen. Jan Kovar

Beim EVZ ist der Tscheche Motor und Gehirn zugleich. Einer der Baumeister des Meistertitels, ist er in dieser Saison noch nicht ganz so wie gewünscht auf Touren gekommen, dennoch trägt er schon wieder Helm und Shirt des Topskorers. Es ist kein gutes Zeichen für die Konkurrenz.

Bereits am Samstag erhalten die Berner Gelegenheit, unmittelbar vor der Nationalmannschaftspause eine andere Negativserie zu beenden. Sie empfangen in der PostFinance-Arena im Klassiker den HC Davos, gegen den sie ebenfalls beide bisherigen Saisonvrgleiche verloren haben. Zug reist über den Hirzel zum Überraschungsteam aus Rapperswil-Jona.

Telegramm Infos einblenden EV Zug – SC Bern 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)



7069 Zuschauer. - Tore: 7. Kreis 1:0. 19. Schlumpf (Kovar) 2:0. 21. (20:56) Moser (Untersander) 2:1. - Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 5-mal 2 Minuten gegen Bern.



Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Simion und Herzog (alle verletzt), Bern ohne Jeffrey und Pinana (beide verletzt). Bern ab 59:10 ohne Goalie.

