Ausgangslage

Heute gastiert das grosse Manchester im Wankdorf. Das Stadion ist ausverkauft, es sind auch 1800 Gästefans zugelassen. Letzteres war bis vor kurzem war noch unsicher. Erst vergangene Woche hat die Uefa beschlossen, dass ab sofort bei Europapokal-Spielen wieder Gästefans zugelassen sind.

Für sie könnte sich der Einlass ins Stadion teilweise schwierig gestalten: Im Gegensatz zu Grossbritannien, ist in der Schweiz der AstraZeneca-Impfstoff nämlich nicht zugelassen.

Manchester United war bereits bei der letzten Champions-League-Kampagne der Young Boys vor drei Jahren zu Gast in Bern. Knapp 2000 englische Fans reisten damals in die Bundesstadt. Bereits am frühen Nachmittag bevölkerten sie Berns Beizen. Die Stimmung bleib stets friedlich. Zum Stadion pilgerten die Fans nicht mit einem Fanmarsch, sondern in individuellen Gruppen.

Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) geht davon aus, dass es am Dienstag ähnlich gesittet verlaufen wird. Mit englischen Fans habe man in der jüngsten Vergangenheit kaum Probleme gehabt, betont er.

(mib/ske)