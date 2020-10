Wattenwil – Manuel Liechti will Peter Hänni als Gemeindepräsident beerben Die FDP Wattenwil schickt Manuel Liechti (31) als Gemeindepräsident und Daniel Zaugg (50) als Gemeinderat ins Rennen.

Manuel Liechti will FDP-Parteikollege Peter Hänni als Gemeindepräsident von Wattenwil ablösen. Foto: PD

Wie sie in einem Communiqué schreibt, will die FDP Wattenwil mit Manuel Liechti «den erfahrensten Gemeindepolitiker und gleichzeitig jüngsten Kandidaten» als zukünftigen Gemeindepräsidenten. Die FDP-Parteipräsidentin freut sich, weil es «selten die Möglichkeit für ein Dorf gibt, einen Generationenwechsel mit einem jungen Gemeindepräsidenten anzugehen, der bereits zwölf Jahre auf Gemeindeebene mit viel Einsatz, Durchhaltewillen und Erfolg in Kommissionen und davon sieben Jahre im Gemeinderat gearbeitet hat». Der amtierende FDP-Gemeindepräsident Peter Hänni stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Liechti leitete während sieben Jahren das Ressort Gesellschaft und Kultur. 2016 wurde er laut Parteiangaben

mit dem besten Resultat wiedergewählt. «Nach seiner Heirat möchte er nun auch politisch den nächsten Schritt gehen und in Wattenwil sesshaft bleiben», schreibt seine Partei. «Ich möchte, dass Wattenwil eine breite Auswahl fürs Präsidium hat. Wenn die Bevölkerung will, bin ich nach sieben Jahren im Gemeinderat bereit, den nächsten Schritt zu gehen», wird er zitiert. Zudem will der parteilose Daniel Zaugg «nach 12 Jahren engagierter Mitarbeit» in der Schulkommission Gemeinderat auf der Liste 4 der FDP Wattenwil werden.

pd