Arbeitsunfall in Oberbipp – Mann zwischen Güterzug und LKW eingeklemmt Am Montagmittag kam es in Oberbipp zu einem Arbeitsunfall. Ein Mann wurde schwer verletzt und mit der Rega ins Spital gebracht.

Am Montagmittag gegen 13 Uhr wurde ein Mann bei einem Arbeitsunfall an der Oltenstrasse in Oberbipp zwischen einem Waggon eines Güterzuges und einem Lastwagen eingeklemmt. Der Rangierarbeiter wurde dabei schwer verletzt, wie der «Blick» schreibt.

Wie es bei der Kantonspolizei Bern auf Anfrage heisst, musste der Verunfallte mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Zu den Umständen des Unfalls war zunächst nichts Näheres bekannt.

flo

