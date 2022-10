Kritik vom iranischen Aussenministerium – Mann wollte mit Messer in iranische Botschaft eindringen In der dänischen Hauptstadt soll ein Mann die iranische Botschafterin Afsaneh Nadipur mit einem Messer bedroht haben.

1 / 3 Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Dänemark versucht, in die iranische Botschaft einzudringen. (Archivbild) imago images/Ritzau Scanpix

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Dänemark versucht, in die iranische Botschaft in Kopenhagen einzudringen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein 32 Jahre alter Iraner auf dem Gelände der Botschaft festgenommen. Teheran warf dem Mann vor, die Botschafterin Afsaneh Nadipur bedroht zu haben.

Das iranische Aussenministerium kritisierte zudem das Verhalten der dänischen Polizei. «Es ist bedauerlich, dass im Herzen Europas ein solcher Angriff auf eine Frau und Botschafterin verübt werden kann, die diplomatische Immunität geniesst, und die Polizei nicht rechtzeitig am Tatort ist», hiess es in einer Erklärung. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Irna bestellte Teheran wegen des Vorfalls den dänischen Botschafter ein.

Im Iran kommt es derzeit immer wieder zu Protesten. Auslöser war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini.

AFP/sys

