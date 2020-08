Bei der Berufsschule Spiez – Mann wird nach Zigi gefragt – und verletzt sich am Kopf Zwei Unbekannte fragten einen Mann in Spiez nach einer Zigarette. Es kam zu einer Auseinandersetzung, die für den Mann beim Arzt endete.

In der Nacht auf Samstag, 22. August, ist ein Mann in Spiez tätlich angegangen und verletzt worden. Dieser Zwischenfall wurde der Kantonspolizei nachträglich gemeldet. Gemäss Aussagen hielt sich das Opfer um zirka 00.15 Uhr auf dem Areal der Noss Berufsschule auf, als er von zwei Unbekannten zunächst um eine Zigarette gebeten wurde. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem der beiden unbekannten Männern. Es ist nicht auszuschliessen, dass das Opfer dabei stürzte. Er begab sich am Folgetag selbständig mit Kopfverletzungen in ärztliche Behandlung.

Der an der Auseinandersetzung beteiligte Mann war zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Sein Begleiter trug eine Brille und schulterlanges schwarzes Haar. Beide werden als zirka 180 Zentimeter gross beschrieben und sprachen Schweizerdeutsch.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben über den Hergang der Ereignisse machen oder sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter +41 33 227 61 11 zu melden.

ber